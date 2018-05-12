Ломаченко – Лінарес: українець може встановити новий рекорд

Український боксер Василь Ломаченко може встановити рекорд у бою з венесуельцем Хорхе Лінаресом.

У випадку перемоги українець здобуде титул чемпіона світу за версією WBA у легкій вазі (до 61,2 кілограма), який наразі належить його опонентові.

Якщо в Ломаченка це вдасться, він стане чемпіоном світу в третій ваговій категорії лише за 12 поєдинків – швидше, ніж будь-який інший боксер.

Свій перший титул чемпіона світу Ломаченко здобув у третьому бою на професіональному ринзі, повторивши рекорд тайського боксера Сенсака Муангсуріна. Тоді українець переміг Гарі Рассела-молодшого у напівлегкій вазі (до 57,1 кілограма).

Чемпіонський пояс у другій напівлегкій вазі (до 58,9 кілограма) Ломаченко здобув у сьомому поєдинку, нокаутувавши Романа Мартінеса.

Загалом українець провів на професіональному ринзі 11 поєдинків, у 10 з них він здобув перемогу. Його суперник, 32-річний Лінарес, провів 47 поєдинків, у яких переміг 44 рази.

Бій відбудеться 12 травня в американському Нью-Йорку.