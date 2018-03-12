Бокс: Ломаченко проведе наступний бій з чемпіоном світу за версією WBA

Український боксер Василь Ломаченко у своєму наступному поєдинку зустрінеться з чемпіоном світу за версією Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) у легкій вазі (до 61,2 кілограма), венесуельцем Хорхе Лінаресом, повідомляється на сторінці українця у Facebook.

Бій має відбутися 12 травня на арені «Медісон Сквер Ґарден» в американському Нью-Йорку.

Дворазовий олімпійський чемпіон Ломаченко провів на професіональному ринзі 11 поєдинків, у 10 з них він здобув перемогу. За цей час українець здобув пояси чемпіона світу за версією Всесвітньої боксерської організації (WBO) у двох вагових категоріях – напівлегкій (до 57,1 кілограма) та другій напівлегкій (до 58,9 кілограма).

Його суперник, 32-річний Лінарес провів на ринзі 47 поєдинків, у яких здобув 44 перемоги.