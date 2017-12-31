Журнал Ring назвав Ломаченка найкращим боксером, а бій Кличко-Джошуа – поєдинком року

Авторитетний американський журнал The Ring назвав українського боксера Василя Ломаченка найкращим боксером 2017 року.

«За 89-річну історію нагороди «Боєць року» жоден боксер ніколи її не отримував, маючи таку невелику кількість боїв, як Василь Ломаченко. Кілька людей зуміли досягти того, чого українська зірка аматорського боксу досягла лише за 11 боїв на професіональному ринзі», – пише The Ring.

У 2017 році Ломаченко провів три захисти титулу чемпіона світу за версією WBO у напівлегкій вазі (до 59 кілограмів). У всіх трьох поєдинках українець переміг достроково.

Крім того, The Ring назвав бій українця Володимира Кличка з британцем Ентоні Джошуа «поєдинком року».

Бій відбувся 29 квітня в Лондоні на стадіоні «Вемблі», де були присутні близько 90 тисяч глядачів. У п’ятому раунді британець відправив українця в нокдаун. У шостому вже Кличко відправив свого опонента на настил. Поєдинок завершився в 11-му раунді – рефері вирішив зупинити бій під час атаки Джошуа, якій передували два падіння українця.

Цей поєдинок став останнім для 41-річного Кличка. У серпні боксер оголосив про завершення професійної кар’єри, яка тривала з 1996 року. За 21 рік на рингу Кличко провів 69 боїв, здобувши 64 перемоги (з них 53 нокаутом).