2017: успіхи і перемоги українців

Українці вміють дивувати і вражати. Рік, що минає, вкотре це довів. Згадуємо найяскравіші успіхи і перемоги.

Культура

Три «золота» найпрестижнішого світового конкурсу хорів «Гран-прі націй 2017» завоював дівочий хор Київської музичної школи-інтернату імені Лисенка. Він став переможцем у номінаціях «духовна музика», «молодіжний хор» та «етнічна музика».

Українки перевершили усіх своїх суперників (ніхто з інших конкурсантів не зміг одночасно здобути стільки нагород!) та просто зачарували публіку і журі, які аплодували українському колективу стоячи.

Музика українського етно-гурту «ДахаБраха» потрапила до американського серіалу: їхня композиція «Шо з-под дуба» з’явилася в третьому сезоні «Фарґо» (Fargo). А ось і цей момент:

Україна здобула першого в своїй історії Каннського лева у підкатегорії Entertainment music найавторитетнішого міжнародного фестивалю виробників реклами й соціальних роликів: бронзову нагороду отримав ролик Witness («Свідок») про трагедію Бабиного Яру як музичний пам’ятник трагедії єврейського народу у Другій світовій війні.

«Для українського рекламного і піар-співтовариства це – прорив. Ми нарешті розірвали замкнене коло, яке багато років не давало нам піднятися вище шорт-листа», – сказав засновник і член правління Українського кризового медіацентру Геннадій Курочка.

Тим часом український танцювальний гурт Light Balance просто «порвав»​ «Америка має талант», вразивши усіх не лише хореографією, але і незвичайними неоновими костюмами, які світилися в темряві. Виступ колективу із Дніпра охрестили «одним із найбільш запаморочливих в історії конкурсу».

Український фільм «Межа» отримав гран-прі на 18-му Міжнародному кінофестивалі в Аррасі у Франції:

Українська режисер Анна Любинецька отримала нагороду одного з найпрестижнішого чеського фестивалю «Чеський лев» за найкращий студентський фільм: жюрі високо оцінило її стрічку «Київ-Москва», яка розповідає про події на сході України у дзеркалі щоденного життя, ставлення українців до російсько-українського конфлікту.

Українсько-німецька стрічка «Школа №3» Єлизавети Сміт та Георга Жено отримала головний приз як найкращий повнометражний фільм у програмі «Generation 14 plus» на Берлінському кінофестивалі. Фільм розповідає про старшокласників, які живуть у зоні конфлікту на Донеччині, і складається із їхніх монологів.

Ще два українські фільми отримали нагороди на фестивалі в Локарно: українсько-італійська повнометражка «Ізі» здобула премію незалежних швейцарських критиків Boccalino d'Oro у категорії «Найкращий актор», а короткометражка «Випуск 97» стала найкращим короткометражним фільмом за версією Молодіжного журі.

Є чим похизуватися і літературній сфері. Відразу двоє українських письменників – Юрій Андрухович та Андрій Любка – отримали цього року престижні європейські літературні премії Vilenica.

Наука

Українець Михайло Пономаренко з роботою Last Day переміг у міжнародному конкурсі Fairy Tales-2017, суть якого –​ створення історій про вигадані архітектурні проекти. Подивитись на неї можна тут.

Учениця з харківської гімназії №45 Ольга Шевченко перемогла на щорічній Європейській математичній олімпіаді для дівчат (EGMO-2017) у швейцарському Цюріху.

Однакову кількість балів з нею набрала американська учасниця, але на сайті олімпіади зазначено, що перемогу українки варто вважати абсолютною, адже школярка зі США брала участь у складі команди гостей.

​Учень київської школи №225 Микола Іванченко став найкращим на одному із найбільших наукових конкурсів GENIUS, що проходив у США. Школяр презентував винахід, який допоможе очищувати воду від розлитої нафти.

Українська вчена Марина В’язовська виграла премію SASTRA Ramanujan Prize від індійського університету. На початку року вона також отримала одну з найпрестижніших математичних премій світу – «Премію Салема», яку за важливістю прирівнюють до Нобелівської.

​Юні українські винахідники Катерина Малкіна ​та Юрій Паша здобули золоті нагороди на Міжнародній учнівській олімпіаді з екології в Бразилії:

Стартап UniExo – екзоскелет українського розробника Антона Головаченка – став переможцем міжнародного конкурсу інновацій та роботехніки Robot Launch 2017 і отримав можливість узяти участь в акселераційній програмі в Кремнієвій долині і залучити інвестиції до запуску серійного виробництва пристрою, що дає людям, які мають проблеми з опорно-руховим апаратом, можливість повноцінно пересуватися.

​Ще один український еко-стартап увійшов у десятку найкращих на міжнародному конкурсі, який проходив на Кіпрі: компанія Go To-U презентувала онлайн-платформу, що об’єднує екологічно відповідальні бізнеси, які пропонують послуги заряджання електромобілів своїм клієнтам та тим, хто може ними стати. За мету українські розробники поставили собі перетворити важкість подорожі електромобілем на привілей.

Про інші стартапи, що змусили світ говорити про Україну в 2017-му, читайте тут.

Спорт

Перша ракетка України Еліна Світоліна вперше в кар’єрі увійшла до топ-10 світового рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Паралімпійська збірна України з футболу стала чемпіоном світу: вона перемогла команду Ірану у фіналі змагань, які проходили в Аргентині.

Ольга Харлан знову стала чемпіонкою світу з фехтування на шаблях.

Тим часом Василь Ломаченко захистив титул чемпіона світу з боксу за версією WBO. До речі, видання Fightnews визнало цього українського боксера найкращим боксером 2017 року!

Українська національна збірна привезла 14 медалей із міжнародних змагань «Ігри нескорених» (Invictus Games), які проходили в Канаді у Торонто:

Українська спортсменка Лариса Соловйова стала першою чотириразовою переможницею головного змагання з неолімпійських видів – Всесвітніх ігор.

Екстремал з Маріуполя Олександр Титаренко став першим українцем, який виграв міжнародний турнір із фрірану –​ вуличного спорту, що ґрунтується на акробатиці. Ось його виступ:

Попереду – новий, 2018 рік, а отже, українців чекають нові перемоги та успіхи, які вони мають всі шанси примножити.