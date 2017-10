Українська вчена отримає премію 10 тисяч доларів від індійського університету

Математик Марина В’язовська раніше цього року отримала одну з найпрестижніших математичних премій світу – «Премію Салема 2016».

Українка Марина В’язовська зі Швейцарського федерального технологічного інституту (Лозанна, Швейцарія) буде удостоєна премії SASTRA Ramanujan Prize 2017 року, повідомляють індійські видання The Hindu та The New Indian Express.

Премію індійського університету SASTRA заснували в 2005 році і щорічно присуджують за видатний внесок молодих математиків у сфери, на які вплинув учений з Індії Срініваса Рамануджан. Вікове обмеження на премію встановлено на рівні 32 років, оскільки Рамануджан багато досягнув до такого віку, зазначають газети.

За інформацією, премію вручатимуть 21-22 грудня 2017 року на Міжнародній конференції з теорії чисел в університеті SASTRA в Кумбаконамі, рідному місті Рамануджана. Її розмір становить 10 тисяч доларів. У минулому лауреатами ставали представники найпрестижніших університетів світу.

Марина В’язовська – обдарований математик, яка зробила внесок у низку фундаментальних проблем у теорії чисел.

Раніше цього року вчена отримала одну з найпрестижніших математичних премій світу – «Премію Салема 2016», яку за важливістю прирівнюють до Нобелівської премії. Українка розв'язала задачу, над вирішенням якої вчені працювали кілька століть.

В’язовська народилася в Києві, де здобула ступінь бакалавра математики. Над дипломом магістра математик працювала в Німеччині.