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Время не стоит на месте, и каждый год украинцы слышат о новом мировом изобретении. Уже вовсе неудивительно среди известных ученых слышать и украинские фамилии. Но многие ли знают, что в истории мировой науки и техники немалую нишу занимают и изобретатели из Луганской области? Радио Донбасс.Реалии собрало лучшие новаторства от луганчан, которые они в разные времена подарили миру.

Угольный комбайн

Уроженец Луганской области Алексей Бахмутский создал образец первого в мире угольного комбайна в 1932 году. Это была первая машина, которая выполняла зарубку, отбойку и навалку угля одновременно. Через 7 лет Горловский завод имени Кирова начал серийное производство таких комбайнов, правда – с небольшими улучшениями. Эти машины работали на шахтах Донбасса до 1941 года. В дальнейшем изобретения Бахмутского нашли применения и в советских комбайнах «Донбасс» и «Горняк».

Микроавтобус «Старт» и авто «Заря»

Северодонецкая ремонтная база и Северодонецкое производственное объединение «Стеклопластик» в 1963 году разработали микроавтобус «Старт». Внутри салона первого экземпляра находилось три сиденья-дивана, небольшие шкафчики для посуды, капот двигателя использовался в качестве столика, а в багажнике был смонтирован походный умывальник. Одним из методов проверки кузова «Старта» на прочность было сбрасывание его с 12-метровой высоты. После падения на кузове не было ни вмятин, ни трещин. Микроавтобус «Старт» можно видеть в финале кинокомедии «Кавказская пленница».

А уже в 1966 году Северодонецкая ремонтная база создает легковой автомобиль «Заря». Новая машина была длиннее привычной «Волги», а также имела стеклопластиковый кузов, что по тем временам было новшеством.

Слуховой аппарат

Человек со слабым слухом теперь может не тратить огромные деньги на технику, чтобы улучшить слышимость. Луганский изобретатель Михаил Щербина в 2012 году предложил свой вариант слухового аппарата, стоимость которого не превышает ста гривен. Это изобретение в виде обычного маленького плеера состоит из обычных деталей, которые можно найти и купить в самых обычных радиомагазинах. Зато ее внешний вид позволит людям со слуховыми отклонениями чувствовать себя комфортно в компании, ведь чудо-помощник не бросается в глаза.

Ультразвуковая перчатка

Луганчанин Иван Селезнев создал ультразвуковой поводырь. Это перчатка, которая с помощью инфракрасного датчика расстояния помогает людям с проблемами зрения лучше ориентироваться на улицах города. В 2013 году это изобретение попало в тройку лучших в мире.

«Воздушный двигатель»

В 2013 году луганский пенсионер Юрий Любченко изобрел устройство, способное превратить любой двигатель в механизм, работающий буквально на воздухе. Это изобретение ставится в любой мотор и двигатель, работая по принципу технологии внутреннего сгорания, функционирует от сжатия воздуха. При этом КПД увеличивается многократно. По задумке изобретателя этот «двигатель» подойдет к любому устройству – от машины до самолета.

Сенсорная панель

В 2013 году стахановский молодой изобретатель Андрей Коноваленко создал программное обеспечение, которое позволяет любую поверхность превратить в изображение, а с помощью веб-камеры и лазерной указки им можно манипулировать. Таким образом поверхность превращается в сенсорную панель. Стоимость внедрения программы – всего лишь 200 гривен, а разработана она под разные типы мощности современных компьютеров.

Электронная подпись

Максим Слободянюк в 2007 году предложил ввести электронную информационную систему заключения контрактов, проще говоря – электронную цифровую подпись. При помощи компьютера, находясь на расстоянии в тысячи километров, люди могут заключать договоры. Но подпись – это не просто картинка, а математическая функция с сертификатом и защитой. А с помощью реестра можно всегда проверить – правда ли эта подпись принадлежит конкретному человеку.

За такое изобретение Максим Слободянюк был назван лучшим молодым изобретателм мира и награжден золотой медалью. Эта награда занимает второе место после Нобелевской премии. В 2007 году Максим стал семидесятым ученым в мире, кто получил такую награду, и четвертым в Украине.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)