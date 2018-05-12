Букмекери: Ломаченко переможе Лінареса достроково

Український боксер Василь Ломаченко є фаворитом у бою з венесуельцем Хорхе Лінаресом, який захищатиме титул чемпіона світу за версією WBA у легкій вазі (до 61,2 кілограма). Про це свідчать котирування букмекерів.

На думку компаній Betfair та Willam Hill, українець здобуде дострокову перемогу (нокаутом, технічним нокаутом або після дискваліфікації опонента), найбільш імовірно – у другій половині поєдинку.

Якщо Ломаченко переможе, він встановить рекорд, ставши чемпіоном світу в третій для себе ваговій категорії лише за 12 поєдинків – швидше, ніж будь-який інший боксер.

Свій перший титул чемпіона світу Ломаченко здобув у третьому бою на професіональному ринзі, повторивши рекорд тайського боксера Сенсака Муангсуріна. Тоді українець переміг Гарі Рассела-молодшого у напівлегкій вазі (до 57,1 кілограма).

Чемпіонський пояс у другій напівлегкій вазі (до 58,9 кілограма) Ломаченко здобув у сьомому поєдинку, нокаутувавши Романа Мартінеса.

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Загалом українець провів на професіональному ринзі 11 поєдинків, у 10 з них він здобув перемогу. Його суперник, 32-річний Лінарес, провів 47 поєдинків, у яких переміг 44 рази.

Бій відбудеться 12 травня в американському Нью-Йорку (в ніч на 13 травня за Києвом).