Порошенко підписав закон про виплати постраждалим іноземцям, які служать у ЗСУ

Президент України Петро Порошенко підписав закон, що запроваджує одноразову допомогу в разі загибелі, інвалідності іноземців або осіб без громадянства, які проходять військову службу у Збройних силах України, інформує прес-служба Адміністрації президента.

Згідно з повідомленням, розмір допомоги іноземцям та особам без громадянства буде однаковим з тим, який отримують українські військовослужбовці.

«Метою закону є підвищення рівня соціального захисту іноземців або осіб без громадянства, які проходять військову службу у Збройних силах України», – заявили в Адміністрації президента.

Верховна Рада підтримала відповідний проект закону 19 квітня.

У травні 2017 року Збройні сили України повідомляли, що у їхніх лавах проходять службу близько 100 іноземців.