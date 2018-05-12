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12 Травень 2018, Київ 12:59
Новини | Політика

Порошенко підписав закон про виплати постраждалим іноземцям, які служать у ЗСУ

Президент України Петро Порошенко (праворуч) із військовими в місті Золоте Луганської області

Президент України Петро Порошенко підписав закон, що запроваджує одноразову допомогу в разі загибелі, інвалідності іноземців або осіб без громадянства, які проходять військову службу у Збройних силах України, інформує прес-служба Адміністрації президента.

Згідно з повідомленням, розмір допомоги іноземцям та особам без громадянства буде однаковим з тим, який отримують українські військовослужбовці.

«Метою закону є підвищення рівня соціального захисту іноземців або осіб без громадянства, які проходять військову службу у Збройних силах України», – заявили в Адміністрації президента.

Верховна Рада підтримала відповідний проект закону 19 квітня.

У травні 2017 року Збройні сили України повідомляли, що у їхніх лавах проходять службу близько 100 іноземців.

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