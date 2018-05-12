На шахті в Кривому Розі загинув гірник

На шахті «Гвардійська» в Кривому Розі 12 травня загинув гірник, повідомили Радіо Свобода в Криворізькому відділі поліції.

За попередніми даними, загиблий на виробництві – 38-річний чоловік. Обставин загибелі правоохоронці не коментують.

За інформацією місцевих ЗМІ, у шахті вранці 12 травня стався обвал породи. На місці працюють гірничі рятувальники.

26 квітня поліція відкрила провадження через загибель одного гірника і травмування ще одного на шахті «Гвардійська» Кривого Рогу. Тоді смертельний випадок стався під час нічної робочої зміни. За попередніми даними, робітник загинув через отруєння газом. Другий отримав травми і був шпиталізований.