У Чорногорії знайшли мертвою українку, яка мала бізнес у цій країні – ЗМІ

У Чорногорії 11 травня знайшли мертвою українку Анастасію Лашманову, яка мала бізнес у цій європейській країні, пише видання Vjiesti.

Згідно з повідомленням, її тіло зі слідами ножових поранень виявили у власній квартирі. ЗМІ пишуть, що Лашманова була директором компаній Mimoza Group i Sea Trade, яка будує готелі La Perla та Mimoza в чорногорському Тиваті.

Начальник управління консульського забезпечення МЗС України Василь Кирилич повідомив у Twitter, що консул підтвердив українське громадянство жінки, загиблої 11 травня в Чорногорії.