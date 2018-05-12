Азербайджан попередив Вірменію через Карабах

Азербайджан назвав неприйнятними заяви нового керівництва Вірменії щодо Нагірного Карабаху і попередив, що готовий до «масштабних воєнних операцій».

Міністр оборони Азербайджану Закір Гасанов на нараді з чільними військовими командувачами засудив «безвідповідальні заяви» вірменських посадовців із цього приводу, що пролунали останніми днями.

«Міністр оборони попередив військово-політичне керівництво Вірменії, що такі дії противника неприйнятні, і азербайджанська армія повністю готова до широкомасштабних бойових операцій», – навело Міністерство оборони Азербайджану слова свого керівника.

Попередження пролунало через три дні по тому, як новий прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян наступного ж дня після свого призначення відвідав Нагірний Карабах, вірменський за населенням сепаратистський регіон сусіднього Азербайджану, непідконтрольний Баку.

А ще перед призначенням, виступаючи в парламенті 8 травня, Пашинян заявив, що «революція», яка привела його до влади, приведе і до «визнання і реалізації права Карабаху на самовизначення».

Нагірний Карабах мав автономію у складі міжнародно визнаних кордонів Азербайджану. Більшість населення цього регіону становили вірмени за національністю. Нагірний Карабах одностороннім чином проголосив 1991 року «незалежність» у перебігу протистояння кінця 1980-х і війни 1990–1994 років, унаслідок яких Азербайджан втратив контроль над регіоном. У Баку вважають, що цей регіон окупувала Вірменія: хоча Єреван разом із усім світом формально не визнав самопроголошеної «незалежності» регіону, він фактично надає йому щонайширшу підтримку.

Унаслідок конфлікту довкола Нагірного Карабаху загинули близько 30 тисяч людей, сотні тисяч стали біженцями. Азербайджан нині не контролює не тільки переважну частину самого Нагірного Карабаху, а й деякі прилеглі території, які ніколи не належали до складу колишньої автономії, – всього близько 20% своєї міжнародно визнаної території.