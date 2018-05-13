Франція: нападник у Парижі виявився родом із Чечні

Судові джерела у Франції повідомили, що призвідник нападу з ножем у столиці Парижі попереднього дня, внаслідок якого є загиблі і поранені, був французьким громадянином родом із Чечні на Північному Кавказі в Росії.

Іншої інформації про нападника, якого в перебігу нападу в центральній частині міста застрелила поліція, наразі не наводили.

Але, як повідомили в ніч на 13 травня французькі силовики, вони затримали батька і матір нападника в рамках розслідування, яке ведуть як у справі про тероризм.

Про відповідальність за напад іще ввечері 12 травня заявило екстремістське угруповання «Ісламська держава».

Раніше того вечора у центрі столиці Франції Парижа, неподалік Опери Ґарньє, невідомий напав на людей із ножем і вбив 29-річного чоловіка і поранив іще чотирьох людей (двох серйозно і двох легко), перш ніж його самого застрелила поліція.

За словами очевидців, нападник вигукував слова «Аллах акбар». Як повідомив прокурор Парижа Франсуа Молен, напад розслідують контртерористичні органи.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив після нападу, що «Франція знову платить криваву ціну» і що країна не поступиться «ворогам свободи».

Франція останніми роками стала місцем цілої низки нападів, пов’язаних із тероризмом – від масових убивств до дрібніших інцидентів, що теж призводили до жертв. Напади на перехожих із ножем, так само як наїзди автом, із ісламістським підтекстом ставалися і в інших країнах Європи.