Вінницькі лісники хочуть купити кросовер за понад мільйон гривень – #Точно

Державне підприємство «Вінницький лісгосп» на травень запланувало без аукціону закупити кросовер Škoda Kodiaq орієнтовною вартістю 1 230 000 гривень. Така інформація міститься на офіційному порталі ProZorro, передає #Точно, проект Радіо Свобода.

Закупівля має відбутися за так званою «переговорною процедурою», яка проводиться без конкурсних торгів.

На сайті офіційного дистриб’ютора автомобілів Škoda в Україні зазначено, що модель Škoda Kodiaq «володіє потужним дизайном, просторим салоном, чудовою функціональністю, сучасними системами допомоги водієві і передовими рішеннями зв’язку» і загалом «справляє сильне враження».

Державне підприємство «Вінницький лісгосп» займається розвитком лісової інфраструктури, організацією мисливства та лісозаготівлею і підпорядковане Державному агентству лісових ресурсів України.

Минулого року вінницькі дорожники замовили джип Mitsubishi Pajero Sport за мільйон гривень.