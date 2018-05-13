Індонезія: нападниками на церкви виявилися члени однієї родини з дітьми

Поліція в Індонезії встановила, що нападниками на три християнські церкви в місті Сурабая були шестеро членів однієї родини, серед них двоє дітей.

Усі шестеро нападників діяли як смертники й загинули. Унаслідок нападів, за новими даними, загинули ще не менш ніж сім людей і принаймні 41 людина була поранена.

Поліція також повідомляла, що, крім того, виявила в одній із церков міста вибуховий пристрій, що не спрацював.

Про відповідальність за напад оголосило екстремістське угруповання «Ісламська держава». Раніше силовики припускали, що напад здійснило місцеве угруповання «Джемаат Аншаруд-Даулах», яке надихається діями «Ісламської держави».

Ці напади на християнські храми в Сурабаї, другому за населенням місті Індонезії і центрі провінції Східна Ява, стали одними з найкривавіших проти християн у цій країні.

Індонезія, де велику більшість населення становлять мусульмани, останніми роками зазнає актів насильства з боку місцевих войовничих угруповань.

В Індонезії, де живе найбільша у світі мусульманська громада (з понад 260 мільйонів населення мусульмани становлять понад 227 мільйонів, або понад 87 відсотків), є також значні меншини християн, індуїстів і буддистів.