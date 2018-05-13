МЗС: у важкому стані двоє дітей, що потерпіли в аварії в Білорусі

У Міністерстві закордонних справ України повідомили, що серед українських дітей, які потерпіли внаслідок транспортної пригоди в Білорусі, у важкому стані перебувають двоє.

Як повідомив заступник директора Департаменту консульської служби МЗС, начальник управління консульської діяльності Василь Кирилич телеканалові «112 Україна», зранку український консул відвідав місце події, а потім і потерпілих дітей у лікарні, і з представниками влади зараз вживають першочергових невідкладних заходів для надання допомоги.

«Консул відвідав лікарню, де пересвідчився, що шестеро дітей постраждали, двоє з них перебувають у важкому стані. Зараз опрацьовується питання щодо можливого транспортування двох потерпілих до Бреста, але це мають оцінити лікарі», – сказав він.

Уранці в Білорусі внаслідок транспортної пригоди з мікроавтобусом із українською дитячою футбольною командою загинула дитина 2005 року народження, ще шестеро дітей потрапили до лікарні.

За даними державтоінспекції у Брестській області, аварія сталася внаслідок зіткнення мікроавтобуса з автонавантажувачем у Каменецькому районі.

Речниця Міністерства охорони здоров’я Білорусі Юлія Бородун повідомила, що стан потерпілих дітей різний: «є переломи, звихи, в більшості черепно-мозкові травми».

Міністр охорони здоров’я Білорусі Валерій Малашко заявив, що взяв ситуацію під особистий контроль. Як мовиться в його заяві, що розміщена на сайті міністерства, до надання допомоги потерпілим залучені найкращі лікарі Білорусі.