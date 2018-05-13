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13 Травень 2018, Київ 16:24
Новини | Події

МЗС: у важкому стані двоє дітей, що потерпіли в аварії в Білорусі

На місці аварії, 13 квітня 2018 року, фото ДАІ Брестської області Білорусі

У Міністерстві закордонних справ України повідомили, що серед українських дітей, які потерпіли внаслідок транспортної пригоди в Білорусі, у важкому стані перебувають двоє.

Як повідомив заступник директора Департаменту консульської служби МЗС, начальник управління консульської діяльності Василь Кирилич телеканалові «112 Україна», зранку український консул відвідав місце події, а потім і потерпілих дітей у лікарні, і з представниками влади зараз вживають першочергових невідкладних заходів для надання допомоги.

«Консул відвідав лікарню, де пересвідчився, що шестеро дітей постраждали, двоє з них перебувають у важкому стані. Зараз опрацьовується питання щодо можливого транспортування двох потерпілих до Бреста, але це мають оцінити лікарі», – сказав він.

Уранці в Білорусі внаслідок транспортної пригоди з мікроавтобусом із українською дитячою футбольною командою загинула дитина 2005 року народження, ще шестеро дітей потрапили до лікарні.

За даними державтоінспекції у Брестській області, аварія сталася внаслідок зіткнення мікроавтобуса з автонавантажувачем у Каменецькому районі.

Мікроавтобус, що віз українських дітей, після аварії, 13 квітня 2018 року, фото ДАІ Брестської області Білорусі
Мікроавтобус, що віз українських дітей, після аварії, 13 квітня 2018 року, фото ДАІ Брестської області Білорусі

Речниця Міністерства охорони здоров’я Білорусі Юлія Бородун повідомила, що стан потерпілих дітей різний: «є переломи, звихи, в більшості черепно-мозкові травми».

Міністр охорони здоров’я Білорусі Валерій Малашко заявив, що взяв ситуацію під особистий контроль. Як мовиться в його заяві, що розміщена на сайті міністерства, до надання допомоги потерпілим залучені найкращі лікарі Білорусі.

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