Рефат Чубаров звернувся до учасників мітингу в Анкарі по відео

Глава Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат України Рефат Чубаров звернувся до учасників жалобного мітингу на площі Анадолу в столиці Туреччини Анкарі в пам'ять про жертв геноциду кримськотатарського народу. Відеозвернення він розмістив 13 травня на своїй сторінці в Facebook.

Чубаров наголосив, що кримські татари ніколи не забудуть жертв депортації 1944 року.

«Росія знову окупувала нашу Батьківщину... Росія принесла нашому народові багато страждань. І депортація 18 травня 1944 року –найстрашніше, що випало на нашу долю. У зв'язку з тим, що наш народ виступив і виступає проти анексії Криму, репресії проти кримських татар окупаційною владою тривають і сьогодні... Серед противників анексії є ті, кого окупанти вбили. Чимало тих, кого окупанти викрали, а 67 наших співвітчизників кинуті в російські в'язниці. Щотижня в будинках кримських татар проводять обшуки», – сказав Чубаров.

Рефат Чубаров зазначив, що міжнародне співтовариство: ООН, Європарламент, багато країн – засудили анексію Росією Криму й запровадили низку економічних санкції проти Російської Федерації. Він також подякував владі Туреччини за невизнання анексії українського півострова. За його словами, вже чотири роки кримські татари, які проживають у Туреччині, проводять жалобні мітинги в Анкарі.

За даними голови Меджлісу кримськотатарського народу, 20 травня в іншому турецькому місті – Стамбулі мітинг відбудеться навпроти генерального консульства Росії.

Раніше Чубаров закликав кримських татар в анексованому Криму приєднатися до всеукраїнської хвилини мовчання 18 травня, в День пам'яті жертв депортації кримськотатарського народу з Криму.

День пам'яті жертв депортації кримськотатарського народу з Криму відзначається 18 травня кожного року. Цього дня до Середньої Азії з півострова відправили перший ешелон кримських татар. Усього було депортовано понад 180 тисяч осіб.