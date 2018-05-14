Прикордонники заборонили в’їзд в Україну ще одній артистці з Росії

У ніч на 14 травня у пункті пропуску «Жуляни» (аеропорт «Київ») прикордонники не пропустили в Україну ще одну артистку з Росії – лідерку гурту «Сурганова і Оркестр» Світлану Сурганову, повідомив помічник керівника Держприкордонслужби Олег Слободян.

За його словами, Сургановій заборонили в’їзд терміном на три роки.

«Знову причиною відмови стали відвідини окупованого Криму через тимчасово закриті пункти пропуску. Під час оформлення пасажирів рейсу, що прибув з Мінська, була виявлена громадянка Росії Світлана Сурганова («Сурганова и оркестр»). У ході бесіди з громадянкою встановлено, що у травні 2016 року вона дійсно відвідувала ТОТ АР Крим авіарейсом із Санкт-Петербурга до Сімферополя і за два дні повернулася до Росії. До України Світлана прилетіла з приватною метою, але законодавство про тимчасово окуповані території не передбачає винятків. Принаймні, до моменту звільнення Криму», – написав Слободян у Facebook 14 травня.

У прикордонслужбі повідомили, що загалом впродовж 2017-18 років прикордонники не пропустили через кордон і заборонили в’їзд до України вже 117 артистам й іншим публічним діячам з Росії, які порушували українське законодавство щодо відвідин анексованого Росією Криму.

Українська сторона неодноразово наголошувала, що іноземці, приїжджаючи до анексованого Росією Криму через закриті Україною пункти пропуску, порушують українське законодавство. Низка артистів, які виступили на анексованій території або висловилися на підтримку російської анексії Криму, втратили можливість виступати на материковій Україні.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».