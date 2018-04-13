Російського репера МОТ не впустили до України – ДПСУ

Російського репера Матвія Мельникова, який виступає під сценічним ім’ям МОТ, українські прикордонники не впустили на територію країни, повідомив речник Державної прикордонної служби України Олег Слободян у Facebook.

«У зв'язку з порушенням порядку в'їзду до тимчасово окупованої території АР Крим сьогодні, 13 квітня, в аеропорту «Бориспіль» прикордонники не пропустили цього громадянина Росії через кордон та заборонили йому в'їзд до України терміном на три роки», – заявив Слободян.

У Мельникова на вечір 13 квітня був запланований концерт у Києва.

Українська сторона неодноразово наголошувала, що іноземці, приїжджаючи до анексованого Росією Криму через закриті Україною пункти пропуску, порушують українське законодавство. Низка артистів, які виступили на анексованій території або висловилися на підтримку російської анексії Криму, втратили можливість виступати на материковій Україні.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».