Раді пропонують заборонити трансляцію в Україні чемпіонату світу в Росії

Верховній Раді пропонують заборонити трансляції в Україні офіційних заходів в рамках Чемпіонату світу з футболу, який відбудеться влітку в Росії.

Відповідний проект постанови, який зареєстрований на сайті українського парламенту 11 травня, сьогодні, 14 травня, направили на розгляд комітету.

Постановою пропонують визнати, що трансляція в Україні заходів, які відбуватимуться на території Росії в рамках проведення Чемпіонату світу з футболу 2018 року, вважатиметься такою, що порушує законні права та інтереси громадян України.

Автори документа пропонують схвалити постанову «для недопущення популяризації в Україні країни-агресора та засудження зовнішньої агресивної політики Росії щодо України».

У квітні кілька десятків Європейського парламенту закликали до дипломатичного бойкоту чемпіонату світу з футболу в Росії.

Чемпіонат світу 2018 року відбудеться в 11 російських містах. Перший матч запланований на 14 червня. Фінал відбудеться 15 липня.