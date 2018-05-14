МОН перевіряє обставини поїздки сумських студентів на практику в анексований Крим

Міністерство освіти і науки України заявляє, що вивчає обставини і підстави, за яких студенти Сумського державного педагогічного університету імені Макаренка їздили на практику на територію анексованого Росією Криму.

«Лист із проханням надати роз’яснення з цього питання міністерство вже направило до ректора вишу у відповідь на численні звернення представників ЗМІ», – йдеться в повідомленні.

У МОН заявляють, що не підтримують проведення будь-якої навчальної діяльності українських студентів на тимчасово окупованих територіях України. У міністерстві також нагадали, що в Україні не визнають будь-які освітні документи, видані на окупованих територіях.

Наприкінці минулого тижня телеканал UA:Суми повідомляв, що група студентів 1-3 курсів Сумського педагогічного університету, майбутніх фахівців у туристичній галузі, перебувала на практиці в анексованому Криму. За словами ректора вузу Юрія Лянного, як відзначає видання, студенти поїхали в Крим, бо в Сумській області відсутні маршрути відповідної складності.

Ректор показав план маршруту, затверджений керівництвом університету: з міста Судак до перевалу Ангар – з 27 квітня по 7 травня. Він також зазначив, що це питання було погоджене зі Службою безпеки України.

У той же час, пише UA:Суми, представник керівника управління СБУ в Сумській області Олеся Рапута заперечила заяви Лянного про узгодження маршруту.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.