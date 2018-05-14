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14 Травень 2018, Київ 16:48
Новини | Події

Консула України в Гамбурзі відсторонили – МЗС

Консула України в німецькому Гамбурзі Василя Марущинця відсторонили від обов`язків на час перевірки антисемітських публікацій в соцмережі Facebook. Про це повідомила речник МЗС Мар’яна Беца.

Раніше повідомлялося, що щодо консула відкрили дисциплінарне провадження.

У соціальних мережах поширюється відео, в якому проаналізовані закриті для публічного перегляду повідомлення, автором яких може бути український дипломат, Василь Марущинець. Міністр закордонних справ Павло Клімкін написав у мережі Twitter, що «антисемітам та тим, хто розпалює міжнаціональну ворожнечу, не може бути місця ні в цивілізованому суспільстві, ні в МЗС».

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