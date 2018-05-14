Антисемітам не місце в МЗС України – Клімкін

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив про початок дисциплінарного провадження проти одного з українських чільних дипломатів. Про це пізно ввечері 13 травня Клімкін написав у мережі Twitter.

«Антисемітам та тим, хто розпалює міжнаціональну ворожнечу, не може бути місця ні в цивілізованому суспільстві, ні в МЗС. Держсекретар МЗС України починає дисциплінарне провадження. В усіх деталях ґрунтовно розберемося», – вказав міністр.

Перед тим у Facebook Павло Клімкін конкретизував, про кого саме йдеться: «Отримую повідомлення від своїх підписників щодо інформації про нашого консула у Гамбурзі. Перевіряємо та невдовзі повідомимо результат».

Консулом України в німецькому Гамбурзі є Василь Марущинець. У соціальних мережах поширюється відео, в якому проаналізовані закриті для публічного перегляду повідомлення, автором яких може бути український дипломат.

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