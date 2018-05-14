Жданов: до Білорусі виїхав транспорт для доставки тіла 12-річного футболіста в Україну

Міністр молоді і спорту України Ігор Жданов заявив, що до Білорусі виїхав транспорт для доставки тіла загиблого футболіста в Україну.

«Відслідковую ситуацію з юними футболістами, які потрапили в жахливу ДТП в Білорусі… До Білорусі з Сум виїхав спеціальний транспорт для доставки тіла загиблого юного футболіста в Україну», – написав він на своїй сторінці в Facebook.

За словами міністра, постраждалим дітям надається уся необхідна медична допомога.

Жданов повідомив, що за дітьми, які не постраждали в ДТП, вже прибули батьки, вони очікують на повернення в Україну.

За даними слідства, о 7-ій ранку 13 травня громадянин України, 1976 року народження, керуючи автомобілем Renault Master, рухався по автодорозі Р-98 «Песчатка-Кам'янець-Шерешево-Свіслоч» і допустив зіткнення з навантажувачем «Амкодор 332С01», що рухався в попутному напрямку.

Внаслідок цього шість пасажирів автомобіля Renault, громадяни України у віці 13-15 років, зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості і госпіталізовані, двоє з них перебувають у тяжкому стані. Ще один пасажир – 12-річний громадянин України – помер від отриманих травм на місці ДТП. Водії транспортних засобів не постраждали.

За версією слідства, водій Renault Master проявив неуважність до дорожньої ситуації і не встиг уникнути зіткнення.

Встановлено, що цей автомобіль був у числі чотирьох транспортних засобів, які перевозили додому в Україну підлітків, які брали участь в спортивних змаганнях в Польщі. Три інших мікроавтобуса обігнали цей же навантажувач раніше без пригод, про що свідчать покази пасажирів цих машин.