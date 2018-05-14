Семерак: обговорюється можливість використання в Україні японських «чистих технологій»

Міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак заявляє, що Україна зацікавлена у встановленні японського обладнанням «чистих технологій» на українських підприємствах металургійної, вугільної і енергетичної промисловості.

«Важливим під час зустрічі стало обговорення механізмів передачі Україні японських чистих технологій. Це б суттєво покращило життя українцям, зробило нашу продукцію більш конкурентною на міжнародних ринках», – сказав Семерак.

Він нагадав, що Україна взяла зобов’язання впровадити Національний план скорочення викидів, який зобов’яже підприємства поступово скорочувати валові викиди забруднюючих речовин від усіх спалювальних установок.

Остап Семерак у ході робочої поїздки до Токіо (Японія) зустрівся із міністром навколишнього середовища Японії Накагавою Масахурою, щоб обговорити можливі подальші напрямки співпраці двох країн у сфері довкілля.

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У світі постійно попереджають про катастрофічні наслідки сучасних проблем довкілля, які потребують негайного вирішення, – забруднення повітря і води, глобальне потепління, деградація природних ресурсів, вирубка лісів.