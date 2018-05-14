МОН: у 2017 році українська промисловість вдвічі збільшила витрати на наукові дослідження

Минулого року частка витрат української промисловості на наукові дослідження зросла вдвічі, це найбільше за останні 10 років, повідомила генеральний директор директорату інновацій МОН Дар’я Чайка.

«Рух України у напрямі економіки знань є досить неоднорідним. Попри всім відомі негативні тенденції, хочу навести такий приклад: за минулий рік у нас удвічі зросла частка коштів, які промислові підприємства витрачають на науково-дослідні роботи. Цей показник є найбільшим за останні 10 років», – зазначила Чайка.

За її словами, сьогодні в Україні бізнес цікавиться результатами науки, але для подальшого розвитку сфера інновацій потребує чітких правил гри, які МОН планує закласти в Стратегію інноваційного розвитку України.

Вона наголосила, що для того, щоб врахувати інтереси всіх, МОН залучило до роботи над концепцією максимальну кількість зацікавлених сторін – це понад 100 представників державних органів, R&D компаній, наукових установ, бізнесу, вишів.

Чайка додала, що головне завдання – у стратегії відобразити загальне бачення розвитку інновацій до 2030 року, політику держави в цій сфері.

В Україні в березні запрацювала інформаційна платформа Start Up Club, або ж «Клуб української промоції». Серед завдань платформи — підтримка інноваційного українського бізнесу і просування українських розробок до країн ЄС.