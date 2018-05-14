СБУ: спецслужби Росії намагалися викрасти громадянина своєї країни з території України

Спецслужби Росії намагалися викрасти росіянина з української території, повідомив прес-центр Служби безпеки України. У відомстві не називають імені громадянина.

За даними СБУ, росіянин у 2014 році переїхав до України «на знак незгоди із агресивною політикою Кремля».

Згідно з повідомленням, для операції представники російських спецслужб найняли групу мешканців Харківщини на чолі із колишнім співробітником міліції. Вони періодично працювали в Росії, раніше були засуджені за насильницькі злочини в Україні та притягувались до адміністративної відповідальності в Росії, заявили в СБУ.

«Ватажок зловмисників за винагороду у розмірі 23 тисячі доларів США найняв представників місцевого криміналітету. Потім з використанням снодійних препаратів росіянина планувалось переправити через державний кордон України на територію Росії для передачі представникам спецслужб РФ», – стверджують в Службі безпеки.

У СБУ заявили, що затримали всіх учасників групи під час розрахунку з безпосередніми викрадачами та спроби вивезення росіянина.

Правоохоронці розслідують кримінальне провадження за статтями «державна зрада» та «незаконне позбавлення волі або викрадення людини». У Службі безпеки зазначили, що наразі вирішують питання про оголошення затриманим підозри.

Відносини між Києвом та Москвою загострилися після анексії Росією Криму та початку збройного конфлікту на Донбасі у 2014 році.