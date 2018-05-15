Бойовики на Донбасі здійснили 42 обстріли – штаб

Штаб Операції об’єднаних сил заявляє, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі 14 травня 42 рази порушували режим припинення вогню, з них 11 разів застосували заборонені Мінськими домовленостями міномети. У цілому «інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення зменшилася», відзначають у штабі, загиблих та поранених серед українських військових немає.

У перші години 15 травня зафіксовано сім випадків відкриття бойовиками вогню зі стрілецької зброї з метою спровокувати вогонь у відповідь, додає штаб української воєнної операції.

В угрупованні «ЛНР» заявили про три обстріли з боку українських військових 14 травня. В угрупованні «ДНР» зведених даних про бойові дії минулої доби не подавали, але звинуватили Збройні сили України в обстрілі селища Зайцеве.

Тристороння контактна група зі врегулювання ситуації на Донбасі 26 березня оголосила про «всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню» з 30 березня о 00:01 за київським часом – так зване «Великоднє перемир’я». Воно було порушене вже через кілька хвилин після заявленого початку і відтоді порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.