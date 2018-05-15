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15 Травень 2018, Київ 18:52
Новини | Економіка

Україна протягом наступних п’яти років отримає 125 мільйонів доларів від USAID

Пошкоджений снарядами дорожній знак біля нового терміналу Донецького аеропорту, 25 жовтня 2015 року

Україна протягом наступних п’яти років отримає 125 мільйонів доларів від Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) для допомоги Донбасу та навколишнім регіонам, які постраждали від збройного конфлікту, повідомляє прес-служба організації.

«Мета цієї допомоги – сприяти усуненню впливу кремлівської агресії, яка чинить розбрат, та подоланню наслідків збройного конфлікту, що нині триває у регіоні», – заявив керівник бюро USAID у справах країни Європи та Євразії Брок Бірман під час прес-конференції у Слов’янську Донецької області.

Згідно з повідомленням, гроші мають бути використані на підтримку подальшої стабілізації регіону, підвищення стійкості місцевої економіки, прискорення соціально-економічного зростання та тіснішого згуртування Донбасу й навколишніх територій.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.

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