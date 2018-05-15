Україна протягом наступних п’яти років отримає 125 мільйонів доларів від USAID

Україна протягом наступних п’яти років отримає 125 мільйонів доларів від Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) для допомоги Донбасу та навколишнім регіонам, які постраждали від збройного конфлікту, повідомляє прес-служба організації.

«Мета цієї допомоги – сприяти усуненню впливу кремлівської агресії, яка чинить розбрат, та подоланню наслідків збройного конфлікту, що нині триває у регіоні», – заявив керівник бюро USAID у справах країни Європи та Євразії Брок Бірман під час прес-конференції у Слов’янську Донецької області.

Згідно з повідомленням, гроші мають бути використані на підтримку подальшої стабілізації регіону, підвищення стійкості місцевої економіки, прискорення соціально-економічного зростання та тіснішого згуртування Донбасу й навколишніх територій.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.