Повний набір LEGO для українських першачків вміщують 50 вантажівок – МОН

Міністерство освіти і науки України повідомляє, що завезення наборів LEGO, які безкоштовно для усіх 1-х класів України надала The LEGO Foundation, триватиме в чотири етапи. При цьому основні набори, що розраховані на кожного першокласника, діти отримають до 1 вересня, заявляють у МОН.

«The LEGO Foundation погодилась безкоштовно забезпечити всі перші класи комунальних та державних шкіл України двома типами наборів LEGO. Йдеться про набори «6 цеглинок», які забезпечуватимуться у розрахунку на кожного першокласника, та «LEGO Play Box», які надаватимуться додатково на кожен клас. 1-й етап доставки – червень 2018 року», – сказала Гриневич.

За її словами, в його межах до українських шкіл надійдуть усі набори «6 цеглинок», а також – коробки «LEGO Play Box» до центральних регіонів України.

«Решта наборів «LEGO Play Box» надходитимуть в межах наступних етапів доставки. Це пов’язано з масштабом допомоги. Щоб ви розуміли, набори «6 цеглинок» для усієї України – це приблизно п’ять великих вантажівок із LEGO. При цьому повний набір «LEGO Play Box» – це близько 45 повноцінних вантажівок», – заявила міністр 15 травня в Києві.

За словами Гриневич, завдяки наборам найкращі ігрові методики навчання зможуть випробувати майже 400 тисяч першокласників із 16 тисяч шкіл.

Раніше в МОН повідомили про підписання меморандуму про взаєморозуміння із The LEGO Foundation. Документ передбачає, що компанія безкоштовно забезпечить наборами усі перші класи протягом 2018-2019 року.