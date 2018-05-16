Українські військові біля Мар’їнки захопили три міномети бойовиків – штаб

Штаб Операції об’єднаних сил повідомив 16 травня про рейд українських військових у тил підтримуваних Росією бойовиків поблизу населеного пункту Мар’їнка. За даними штабу, «противник із настанням темної пори доби вів прицільний вогонь зі зброї заборонених калібрів».

«Один із підрозділів, що обороняється в районі Мар’їнки, здійснив рішучий рейд в тил противника. В ході короткого бою було захоплено три ворожих міномети, з яких по наших позиціях постійно вів вогонь ворог. Зброю доставили на наші позиції. Втрат серед військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил немає», – ідеться в повідомленні.

«Наразі дані зразки озброєння переміщуються в район відведення, який чітко визначений Мінськими домовленостями, де буде здійснено їх подальше вивчення», – вказує штаб і додає, що командир підрозділу та його підлеглі, що брали участь у рейді, представлені до державних нагород.

Підтримувані Росією бойовики наразі не коментували цього повідомлення.

У зоні бойових дій на Донбасі 15 травня загинув один український військовий, ще двоє були поранені та евакуйовані до шпиталю, повідомив штаб Операції об’єднаних сил. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 45 разів порушили режим припинення вогню, з них 17 разів із застосуванням важкого озброєння.

В угрупованні «ЛНР» заявляють про шість обстрілів з боку Збройних сил України впродовж минулої доби, а також звинувачують українських військових в обстрілі Малої Вергунки – віддаленого району Луганська, що складається з приватних будинків.

В угрупованні «ДНР» зведених даних про бойові дії 15 травня не подають. Донецькі бойовики вказують на пошкодження інфраструктури в Горлівці внаслідок обстрілів з боку ЗСУ.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.