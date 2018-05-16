Поліція веде розслідування через виявлення під Дніпром речей загиблих під Іловайськом

Через виявлення під Дніпром, у селищі Таромському, на території фермерського господарства, речей загиблих під Іловайськом українських бійців призначене службове розслідування, повідомляє 16 травня обласне управління поліції.

За повідомленням, 2014 року були із зони бойових дій на Донбасі були доправлені тіла 98 бійців, 26 із них були ідентифіковані, їхні особисті речі були передані родичам. Речі ж неідентифікованих на той момент бійців потребували просушки, і їх вирішили просушити у приміщенні, що належить місцевому рибгоспу.

Як повідомили в обласній поліції, наразі правоохоронці з’ясовують, чому речі зберігались на території рибгоспу такий довгий час. Ці предмети є речовими доказами в кримінальному провадженні, відкритому за фактом загибелі бійців, повідомив заступник начальника ГУ НП в Дніпропетровській області Михайло Куратченко.

«Є конкретна відповідальна особа, це керівники територіального відділення міліції, які очолювали його 2014 року. Вони вже не працюють, але ми все одно дамо оцінку їхнім діям», – сказав Михайло Куратченко.

Як розповів Радіо Свобода керівник гуманітарної місії «Чорний тюльпан» Ярослав Жилкін, на місці пошуковці знайшли шість мішків особистих речей загиблих бійців, у тому числі нагороду батальйону «Кривбас», хрестик із жовтого металу, хрестики ручної роботи, закривавлену амуніцію, нашивки, кобуру від пістолета, радіостанцію.

«Зі слів фермерів, які показали це місце, 2014 року представники міліції привезли речі загиблих бійців з моргу, попросили на зберігання і просушку. Фермери надали приміщення. Поклали і зникли. Фермери намагалися з ними зв’язатись, щоб забрали, їх годували обіцянками. Через те, що був відповідний запах, зі слів фермерів, там навіть були фрагменти плоті, почали собаки розтягувати, люди почали мародерити, фермери вирішили прикопати все це. Потім ходили по різних інстанціях, реакції не було. Тоді звернулись до депутата Миколи Колесника (екс-куратора батальйону «Кривбас» – ред.), він звернувся до нас, ми виїхали на місце, інформація підтвердилась і ми викликали слідчі органи», – сказав Радіо Свобода Ярослав Жилкін.

За його словами, наразі всі речі, які могли б допомогти в ідентифікації тіл, описані і передані до поліції.

Наприкінці серпня 2014 року українські військові потрапили в оточення під Іловайськом на Донеччині. Військові регулярних частин Збройних сил Росії, що вторглися до України під прикриттям підтримуваних ними сепаратистів, обстріляли коридор, яким, за домовленістю, мали виходити українські силовики. За офіційними даними, тоді загинули 366 українських військових і правоохоронців, 429 були поранені, 300 потрапили в полон, 158 вважають зниклими безвісти.

Генеральна прокуратура України 14 серпня 2017 року оприлюднила результати розслідування подій під Іловайськом, що сталися в серпні 2014 року. За цими даними, головним винуватцем Іловайської трагедії визнане військове командування Росії. Генпрокуратура повідомила, що матеріали розслідування воєнних злочинів у ході подій під Іловайськом передали до офісу Міжнародного кримінального суду в Гаазі. Серед інших чинників трагедії, на думку слідчих ГПУ – дезертирство, розвал армії за часів екс-президента Віктора Януковича і окремі помилки українського військового керівництва.