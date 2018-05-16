Київське метро скоротило кількість станцій, на яких можна буде «розрахуватися» вишиванкою

У День вишиванки люди, одягнені в національний український одяг, зможуть користуватися київським метрополітеном безкоштовно лише на двох станціях, заявила радник начальника столичного метро Наталія Макогон у Facebook.

Вона пояснила скорочення кількості станцій, на яких проходитиме акція 17 травня, «неорганізованістю ГО «Всесвітній день вишиванки». Акція відбудеться на станціях «Хрещатик» (вихід до вулиці Хрещатик) та «Майдан Незалежності».

У ГО «Всесвітній день вишиванки» наразі не реагували на звинувачення.

15 травня в київському метро заявляли, що акція діятиме з 8:00 до 11:00 на станціях метро «Майдан Незалежності», «Хрещатик», «Золоті ворота», «Либідська», «Університет» та «Арсенальна».

День вишиванки – це неформальне свято, відзначається протягом останніх років, свідомо призначене на будній день – третій четвер травня, – щоб засвідчити, що вишиванка – це не лише атрибут свята, а й повсякденний елемент життя українців.