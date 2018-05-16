Синоптики: завтра в Україні подекуди дощі і грози, до 29 градусів тепла

Синоптики прогнозують в Україні завтра, 17 травня, подекуди дощі і грози, температура – до 29 градусів тепла

Як повідомляють в Укргідрометцентрі, завтра у західних, південних і центральних областях місцями короткочасні дощі, грози, у Карпатах і на Закарпатті сильні дощі.

За даними синоптиків, температура вдень буде 21-26 градусів тепла, а у південних і східних областях – 24-29 градусів.

В Укргідрометцентрі стверджують, що завтра у Києві не варто очікувати опадів, температура вдень – 22-24 градусів.

Гідрометеоролог раніше повідомляла, що цього року літо в Україні буде досить спекотним, однак очікуються різкі перепади температури і вологості.