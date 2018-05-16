Голова Військового комітету НАТО Павел закликав свого наступника підтримувати Україну й надалі

Наступний керівник Військового комітету НАТО повинен продовжити підтримку України, щоб зробити її військово та економічно успішною, заявив чеський генерал, теперішній голова комітету Петр Павел, який 16 травня в Брюсселі головував на своєму останньому засіданні органу на рівні начальників генеральних штабів країн-членів.

«Найкращим шляхом є продовження нинішньої лінії НАТО, тобто перетворення України на успішну державу як військово, так і економічно. Адже це є найкращою відповіддю на те, як до України ставиться Росія», – заявив генерал Павел.

Керівник найвищого військового органу НАТО запевнив, що альянс буде продовжувати підтримку українських Збройних сил для перетворення їх «на сучасну, потужну армію з добрим стримувальним ефектом».

«Ми також будемо надавати Україні підтримку різними способами, зокрема через всеосяжний пакет допомоги, який ми підготували для неї, включно із фінансовою, інституційною та політичною допомогою. Також будемо продовжувати тиснути на Росію, щоб вона дотримувалася міжнародних норм», – заявив Павел після завершення засідання Військового комітету НАТО.

Генерал НАТО зауважив, що його звіт щодо візиту нещодавнього візиту до України містить «дуже позитивну оцінку прогресу, який роблять українські Збройні сили, та досягнень на шляху реформ».

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«Навіть якщо для декого цей процес виглядає дещо повільним, насправді прогрес, якого досягла Україна, є доволі визначним», – заявив Павел.

Військовий комітет НАТО збирається в штаб-квартирі Альянсу двічі на рік для обговорення операцій і місій НАТО й надає Північноатлантичній раді консенсусні військові поради щодо того, як Альянс може найкращим чином реагувати на глобальні проблеми безпеки.

Голова Військового комітету обирається на три роки. Павел обіймає свою посаду від 2015-го.