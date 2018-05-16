У Празі на честь українського дисидента назвуть міст – посол

У Празі на честь українського дисидента Василя Макуха назвуть пішохідний міст через річку Ботіч у районі Вршовіце, повідомив посол України в Чехії Євген Перебийніс.

Він зазначив, що відповідне рішення схвалила міська рада Праги.

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5 листопада 1968 року Макух на Хрещатику в Києві вчинив акт самоспалення, вигукуючи «Геть окупантів!», «Хай живе вільна Україна!», «Геть з окупованої Чехословаччини!». Таким чином він висловив протест проти окупації України та Чехолословаччини.

Василь Макух народився у 1927 році на Львівщині у селянській родині. Юнаком підтримував зв’язок із членами «Просвіти» та ОУН, а під час Другої світової війни воював у лавах УПА, за що був засуджений радянською владою до 10 років каторжних робіт.