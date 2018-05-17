Українських суддів звинувачують у Росії через невизнання анексії Криму

Слідчий комітет Росії повідомив про порушення кримінальної справи стосовно 15 суддів Конституційного суду України за невизнання анексії Криму. За версією російських слідчих, українські судді ухвалили дискримінаційне рішення «про визнання декларації про незалежність Криму такою, що не відповідає Конституції України».

У березні 2018 року Головна військова прокуратура України склала повідомлення про підозру голові Конституційного суду Росії Валерію Зорькіну і 18 суддям цього суду в співучасті в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України під час російської анексії Криму.

Йдеться про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України (пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, представниками влади, за попередньою змовою групою осіб, якщо вони спричинили тяжкі наслідки).

8 травня Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу стосовно співробітників Головної військової прокуратури України, які відкрили провадження проти суддів Конституційного суду Росії за підозрою в пособництві в анексії Криму.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.