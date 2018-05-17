У Києві продовжили заборону на використання феєрверків

Київська міська рада продовжила заборону на використання піротехніки у Києві.

Це рішення підтримали 87 депутатів за мінімально необхідного 61.

«Феєрверки і салюти у той час, коли в країні йдуть бойові дії, є абсолютно неприйнятними. Наше рішення продовжує заборону використання піротехнічних засобів у столиці на час проведення в Україні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Росії на Донбасі», – сказав секретар Київради Володимир Прокопів.

Попередня заборона на використання феєрверків у Києві, оголошена у грудні 2014 року, була чинною до закінчення Антитерористичної операції на Донбасі. На початку травня 2018 року формат АТО змінили на операцію Об’єднаних сил.

У Київраді зауважують, що через це виникла необхідність продовжити мораторій на використання піротехніки під час проведення розважальних заходів.

Від квітня 2014 року після російської анексії Криму на частині Донбасу триває збройний конфлікт. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.