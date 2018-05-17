СБУ: на Запоріжжі викрита мережа інформаторів російських спецслужб

Співробітники контррозвідки Служби безпеки України викрили на Запоріжжі мережу інформаторів, організовану представниками головного управління Генерального штабу Збройних сил Росії, інформує прес-центр української спецслужби.

За даними СБУ, до складу групи входили шість людей. Серед них був мешканець Запорізької області, який у 2015 році, перебуваючи в анексованому Росією Криму, був завербований російськими спецслужбами, зазначають у Службі безпеки України. Чоловік отримав від росіян завдання створити розгалужену мережу інформаторів у Запорізькій області, зазначили в СБУ.

Правоохоронці вважають, що основними завданнями агентів були збір та передача інформації про переміщення військової техніки Збройних сил України на донецькому напрямку, перевірка наявності та функціонування блокпостів, розробка та відпрацювання безпечних маршрутів в’їзду на територію Запоріжжя з тимчасово окупованих територій.

«Спецслужби Росії також цікавило розташування об’єктів критичної інфраструктури, військових частин, правоохоронних органів та адміністративних будівель регіону. Зібрану інформацію агенти передавали своїм кураторам мобільними телефонами та через інтернет», – заявили в Службі безпеки.

Згідно з повідомленням, оперативники затримали підозрюваного в організації мережі за місцем проживання. Правоохоронці заявляють, що вилучили під час телефони, комп’ютерну техніку з доказами контактів з росіянами, плани-схеми розташування військових частин та будівель правоохоронних органів, гранату РГД-5, набої калібру 5,45 та 9 міліметрів, російську символіку та велику кількість військового спорядження.

Слідчі вирішують питання щодо оголошення про підозру ймовірному організатору мережі за статтями 111 та 258-3 Кримінального кодексу України («державна зрада» та «створення терористичної групи чи терористичної організації»). Стосовно інших учасників має бути окреме процесуальне рішення.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.