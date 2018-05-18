Меркель у Путіна в Сочі. Про український Донбас і російський газ – ранковий ефір Радіо Свобода

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Зустріч Путіна і Меркель. Що скажуть про врегулювання на Донбасі і «Північний потік-2»?

Звільнити заручників. Хто і як переконає Путіна?

​На ці теми говоритимуть ведучий «Ранкової Свободи» Олександр Лащенко і гості програми: заступник голови парламентського комітету з питань охорони здоров’я, екс-міністр охорони здоров’я Олег Мусій, секретар громадської ради при МОЗ України Євген Гончар; співдиректор програм зовнішньої політики і міжнародної безпеки Центру Разумкова Михайло Пашков, журналіст-міжнародник Олексій Коваль; керівник ГО зі звільнення полонених «Група патріот» Олег Котенко, народний депутат (фракція «Народний фронт») Андрій Тетерук.