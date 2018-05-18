Суд у Херсоні відкинув апеляцію довіреної особи Путіна

Апеляційний суд Херсонської області залишив під вартою затриману на адміністативному кордоні з окупованим Кримом керівницю кримського відділення російського громадського руху «Волонтери перемоги», довірену особу Володимира Путіна під час виборів президента 2018 року Олену Одновол.

Про це повідомляє сайт Крим.Реалії з посиланням на адвоката Одновол Ігоря Мокіна.

Справа в апеляційному суді слухалася 17 травня. Одновол була доставлена і брала участь в засіданні.

23 квітня прокуратура Криму повідомила, що на контрольному пункті в’їзду-виїзду «Чонгар» на адмінкордоні з Кримом була затримана довірена особа Володимира Путіна під час президентських виборів 2018 року.

25 квітня суд у Херсоні заарештував Одновол на 60 діб без можливості внесення застави.

За даними прокуратури Автономної Республіки Крим, затримана незаконно організувала і проводила в окупованих Криму і Севастополі збір підписів на підтримку висування Путіна кандидатом на посаду президента Росії на виборах 2018 року.

У російському громадському русі «Волонтери Перемоги» вимагають звільнити Одновол. Також з такою вимогою звернулася російський омбудсмен Тетяна Москалькова.

Напередодні виборів президента Росії, які пройшли 18 березня 2018 року, прокуратура АРК закликала кримчан не брати участі в організації російських виборів у Криму.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.