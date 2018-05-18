Суд в Гаазі вимагає від Росії скасувати заборону Меджлісу в Криму – Зеркаль

Міжнародний суд ООН звернувся до Росії з вимогою надати йому інформацію про виконання наказу суду від 19 квітня 2017 року про відновлення діяльності Меджлісу кримських татар і навчання українською мовою в Криму. Про це повідомила заступник глави МЗС України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль.

Відповідно до запиту, Росія повинна пояснити суду, що було зроблено для виконання рішення судової інстанції.

«Тепер, згідно із запитом, Росія повинна пояснити суду, що було зроблено для створення нормальних умов діяльності Меджлісу в Криму. Суд також запропонував Україні надати інформацію з цього питання», – написала Зеркаль на своїй сторінці в Facebook.

За її словами, «зараз це процедурні кроки для того, щоб дати можливість суду оцінити реальний стан справ».Підтвердження цієї інформації на сайті суду поки немає.

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Меджліс кримськотатарського народу був заборонений на території Росії й анексованого Криму 26 квітня 2016 року рішенням підконтрольного Кремлю Верховного суду Криму. Захист Меджлісу направив апеляцію до Верховного суду Росії, проте 29 вересня 2016 року її відхилили.

19 квітня 2017 року Міжнародний суд виніс проміжну ухвалу за позовом України проти Росії. Суд у Гаазі не підтримав вимоги Києва щодо тимчасових заходів проти Росії в рамках Конвенції стосовно заборони фінансування тероризму. Проте Москву зобов’язали припинити обмеження прав кримських татар і етнічних українців, відновити Меджліс та навчання українською мовою в анексованому Криму.