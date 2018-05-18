Суд зобов’язав ГПУ відкрити провадження щодо працівників НАБУ

Печерський районний суд Києва суд зобов’язав Генпрокуратуру відкрити кримінальне провадження щодо ймовірного вчинення працівниками Національного антикорупційного бюро втручання в діяльність судових органів.

Як прес-служба Окружного адміністративного суду Києва, до Печерського суду звернулися судді адмінсуду з позовом на бездіяльність Генпрокуратури.

У суді зауважують, що НАБУ відкрило кримінальне провадження за статтею 375 КК (постановлення завідомо неправосудного рішення) щодо обставин розгляду Окружного адмінсуду Києва позову Романа Насірова до Державної фіскальної служби.

«Колегія суддів, яка задовольнила позов Насірова, вважає, що доводи НАБУ ґрунтуються на явно надуманих підставах і їх можна вважати спробою тиску на суд, відповідно до закону, повідомила Вищу раду правосуддя та ГПУ про втручання в їх діяльність щодо здійснення правосуддя», – заявляють в суді.

У НАБУ наразі не коментують це повідомлення суду.

Національне антикорупційне бюро кілька разів проводило обшуки в Окружному адмінсуді Києва, зокрема, у травні 2017 року у рамках розслідування справи за статтею «незаконне збагачення» щодо голови цього суду.

Національне антикорупційне бюро України створене у квітні 2015 року, фактично почало працювати у грудні 2015 року. Згідно з Кримінально-процесуальним кодексом України, НАБУ підслідні корупційні злочини, вчинені, зокрема, президентом України, повноваження якого припинено, прем’єр-міністром, народними депутатами, генеральним прокурором та державними службовцями категорія «А».