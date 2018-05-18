Порошенко очікує, що найближчим часом Конституційна комісія розгляне зміни щодо статусу Криму

Президент України Петро Порошенко очікує, що найближчим часом робоча група передасть на розгляд Конституційної комісії зміни до Основного закону в частині Автономної Республіки Крим.

За його словами, за рік робоча група, створена Конституційною комісією, напрацювала пропозиції щодо змін до розділу Х Конституції України.

«Вони мають закріпити невід’ємне право кримськотатарського народу як корінного народу України на самовизначення у складі незалежної України. Саме таке право група пропонує визнати джерелом особливого статусу Кримської автономії як невіддільної складової частини єдиної України», – сказав Порошенко під час вшанування пам’яті жертв депортації кримськотатарського народу.

У квітні робоча група Конституційної комісії України, що розробляє поправки й доповнення до Основного закону в частині Автономної Республіки Крим, презентувала текст запропонованих змін.

Минулого року робоча група Конституційної комісії почала розробляти поправки до Конституції України щодо статусу Криму після деокупації. Зміни стосуються права корінного народу півострова – кримськотатарського – на самовизначення на своїй Батьківщині в складі української держави.

Робоча група Конституційної комісії завершила підготовку змін і доповнень до десятого розділу Конституції України про Автономну Республіку Крим ще в листопаді 2017 року.