Синоптики прогнозують завтра дощі в більшості областей України

В Україні завтра, 19 травня, очікуються короткочасні дощі та грози, лише у південних областях без опадів.

Як повідомляє Український гідрометцентр, температура вдень 18-23 градусів тепла, а на півдні і сході країни – 22-27 градусів.

За даними синоптиків, завтра у Києві місцями короткочасний дощ, гроза, температура вдень 20-22 градусів тепла.

Гідрометеоролог раніше повідомляла, що цього року літо в Україні буде досить спекотним, однак очікуються різкі перепади температури й вологості.