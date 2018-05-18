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18 Травень 2018, Київ 18:51
Новини | Події

Синоптики прогнозують завтра дощі в більшості областей України

У столиці України, Києві, також прогнозують дощ

В Україні завтра, 19 травня, очікуються короткочасні дощі та грози, лише у південних областях без опадів.

Як повідомляє Український гідрометцентр, температура вдень 18-23 градусів тепла, а на півдні і сході країни – 22-27 градусів.

За даними синоптиків, завтра у Києві місцями короткочасний дощ, гроза, температура вдень 20-22 градусів тепла.

Гідрометеоролог раніше повідомляла, що цього року літо в Україні буде досить спекотним, однак очікуються різкі перепади температури й вологості.

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