«Київавтодор»: зараз ремонт відбувається на 14 об’єктах міста

Станом на 18 травня 2018 року у роботі «Київавтодору» перебуває 14 об’єктів реконструкції та капітального ремонту, а саме дев’ять вулиць та п’ять транспортних розв’язок. Про це у відповідь на запит Радіо Свобода повідомили у департаменті транспортної інфраструктури КМДА.

Зокрема, ремонтують вулиці Олени Теліги, Алма-Атинську, Сім’ї Кульженків, Володимирську, Ярославів Вал, Вифлеємську, бульвар Вернадського, проспект Тичини, Набережне шосе, а також транспортні розв’язки на перетині проспекту Комарова та бульвару Вацлава Гавела, проспекту Перемоги та вулиці Щербаківського, перетині проспекту Леся Курбаса та Гната Юри і Володимира Покотила (там одночасно ремонтують три шляхопроводи та чотири підземні переходи).

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У КМДА заявили, що шляхопровід на перетині вулиць Олени Теліги та Кирилівської капітально не ремонтували з 1963 року, а на вулиці Алма-Атинській відновлення не було з моменту будівництва у 1959 році.

Наприкінці травня планують відкрити рух транспорту шляхопроводом на перетині проспекту Комарова та бульвару Вацлава Гавела.

До кінця цього тижня відкриється проїжджа частина Набережного шосе.

У 2018 році «Укравтодор» виділив на ремонт доріг місцевого значення 11,5 мільярда гривень субвенцій.