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18 Травень 2018, Київ 23:22
Новини | Міжнародні

Три людини вижили після падіння літака на Кубі – ЗМІ

Місце падіння літака на Кубі, 18 травня 2018 року

Тільки три людини вижили після падіння пасажирського літака на Кубі, повідомляють кубинські державні ЗМІ.

За інформацією журналістів, ці люди перебувають у критичному стані.

Перед цим президент Куби Мігель Діас-Канель припускав, що «є велика кількість жертв».

Він зазначив, що крім 104 пасажирів, на борту могли бути дев’ять членів екіпажу.

Кубинські ЗМІ писали, що літак державної авіакомпанії зазнав аварії невдовзі після вильоту з аеропорту Гавани. Він летів до міста Ольгін на сході країни.​

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