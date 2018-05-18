Три людини вижили після падіння літака на Кубі – ЗМІ

Тільки три людини вижили після падіння пасажирського літака на Кубі, повідомляють кубинські державні ЗМІ.

За інформацією журналістів, ці люди перебувають у критичному стані.

Перед цим президент Куби Мігель Діас-Канель припускав, що «є велика кількість жертв».

Він зазначив, що крім 104 пасажирів, на борту могли бути дев’ять членів екіпажу.

Кубинські ЗМІ писали, що літак державної авіакомпанії зазнав аварії невдовзі після вильоту з аеропорту Гавани. Він летів до міста Ольгін на сході країни.​