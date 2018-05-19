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19 Травень 2018, Київ 14:32
Новини | Суспільство

Зоозахисники вимагають заборонити «притравочні станції»

19 травня під стінами Запорізької ОДА відбулася акція місцевих зоозахисників на підтримку проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо імплементації положень деяких міжнародних угод та директив ЄС у сфері охорони тваринного та рослинного світу) №6598. Активісти вимагають від народних депутатів підтримати законопроект в цілому і не виключати з нього пункти про заборону «притравочних станцій» для мисливських собак (мисливських випробувальних станцій – у проекті закону).

«Там диких тварин – борсуків, тхорів та інших – прив’язують, фіксують і притравлюють на них мисливських тварин для того, щоб потім використовувати у полюванні. Потреби у полюванні зараз, щоб виживати, нема, тобто це для розваги така жорстокість існує в Україні. Народні депутати, серед яких, до речі, багато мисливців, не підтримують цей пункт. Законопроект №6598 включає ще багато інших пунктів важливих для нас, для населення, для захисту прав і людей, і тварин. Однак через пункт «про притравку» депутати не пропускають проект навіть на погоджувальній раді. Тому ми виходимо і просимо проголосувати за законопроект №6598, а саме за пункт «про притравку». Викреслювати його не можна, бо це не зоозахисний законопроект, якщо ми забороняємо вбивати собак-кішок, забороняємо жорстоке ставлення до тварин, робимо більш жорстким покарання за це, а водночас залишаємо мисливцям таку розвагу, таке ставлення до диких тварин», – розповіла кореспонденту Радіо Свобода один з організаторів акції протесту Запоріжжі Олена Архіпова.

Аналогічні акції протесту зоозахисників 19 травня відбуваються у столиці, Дніпрі, Харкові, Івано-Франківську.

Проект закону №6598 був внесений у липні 2017 року. Його підтримали в комітеті Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи і передали на перше читання.

Цей законопроект передбачає заборону на використання та утримання хребетних тварин на мисливських випробувальних станціях, а також проведення іспитів, змагань і притравки мисливських собак.

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