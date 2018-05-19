В Україні святкують День Європи

В Україні, яка проголосила курс на європейську інтеграцію, святкують День Європи.

Святкування відбуваються не лише в Києві, а й у багатьох інших містах.

Зокрема, чільне керівництво країни ‒ президент Петро Порошенко, прем’єр-міністр Володимир Гройсман ‒ беруть участь у святкових заходах у Вінниці.

Порошенко, вітаючи мешканців міста і всієї України зі святом, закликав усіх українців разом «рухатися в Європу» ‒ «і не лише в День Європи, а й кожного дня». «Я твердо вірю у близьке європейське майбутнє України», ‒ заявив голова держави.

«Ми рішуче повертаємось у Європу, до європейської родини народів. Повертаємося, бо Україна завжди там була», ‒ додав він.

Під час перебування у Вінниці президент також повідомив, що підписав указ про відкликання всіх представників України з усіх статутних органів СНД. «Нам там немає більше що робити. Ми рухаємося разом у Європу», ‒ сказав Порошенко.

У всій Європі День Європи святкується 9 травня ‒ в день проголошення 1950 року так званої «декларації Шумана». В ній тодішній міністр закордонних справ Франції Робер Шуман закликав поглиблювати інтеграцію європейських країн; цей процес урешті привів до створення Європейського союзу.

В Україні 9 травня досі за радянським зразком залишається Днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, який у Європі вшановують 8 травня. Тому в Україні День Європи святкують у третю суботу травня.