Футбол: достроковий чемпіон «Шахтар» поступився київському «Динамо»

Футбольний клуб «Динамо» (Київ) переміг донецький «Шахтар» із рахунком 2:1 у матчі заключного туру Української прем’єр-ліги. Але «Шахтар» іще в попередньому матчі забезпечив собі чемпіонський титул.

Перший гол забив на 16-й хвилині динамівець Беньямін Вербич, на 23-й хвилині рахунок зрівняв Марлос із пенальті. Останній гол матчу на 55-й хвилині забив у власні ворота гравець «Шахтаря» Давид Хочолава.

Результат матчу в Києві не змінив розташування двох провідних команд у турнірній таблиці: «Шахтар» іще після попереднього матчу і перемоги 1:0 над рівненським «Вересом» має 75 очків і тим достроково забезпечив собі чемпіонство. «Динамо» має 73 очки.