В СНД дивуються, кого відкличе Україна

У Співдружності незалежних держав висловили здивування указом президента України Петра Порошенка про відкликання українських представників зі статутних органів СНД.

Як заявив керівник прес-служби СНД Володимир Ніканоров, Україна й раніше виступала з деякими заявами, що, за його словами, лишалися без наслідків.

Як сказав він російському агентству «РІА Новості», варто запитати українську сторону, «кого персонально вони відкликали цього разу».

«Річ у тім, що в апараті виконкому (СНД) зараз немає працівників від України… Раніше, до 2014 року, у виконкомі представники України обіймали досить високі посади: заступник голови, директор департаменту, заступник директора департаменту. Це серйозні були посади. Але 2014 року вони (Україна) попередніх відкликали, а нових не призначили», – заявив Ніканоров.

Раніше 19 травня Петро Порошенко, як повідомила його прес-служба, підписав указ, яким увів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони про остаточне припинення участі України у роботі статутних органів СНД. При цьому сам президент, перебуваючи Вінниці з нагоди українського святкування Дня Європи, заявив: «Сьогодні ми зробили все можливе, щоб перетнути рубікон, повертаючись до Європейського союзу. Сьогодні я підписав відповідний Указ про відкликання всіх представників України з усіх статутних органів СНД».